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Американцы поделились мнением, кто побеждает в конфликте на Украине

Четверть американцев считают, что Россия побеждает в конфликте на Украине

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверть опрошенных американцев считают, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Это следует из опроса Института Рональда Рейгана, на который ссылается «Европейская правда».

Согласно исследованию, 41% опрошенных считают, что Россия побеждает в конфликте. Только 24% респондентов полагают, что Украина одерживает верх. 22% американцев высказали мнение, что на данный момент не побеждает ни одна из сторон.

Кроме того, 33% прогнозируют, что Россия возьмет под контроль часть украинской территории, тогда как 26% респондентов считают, что боевые действия затянутся на неопределенный срок. Только 17% верят, что Украина полностью оттеснит Россию со своей территории. Еще 14% выразили мнение, что Россия захватит всю Украину.

До этого опрос YouGov показал, что почти половина опрошенных немцев считают, что Украине следует уступить часть территорий ради достижения мира с Россией. Согласно исследованию, 45% граждан Германии считают, что Украина должна уступить территории ради мира с Россией. 39% полагают, что Киев «не должен уступить ни одного сантиметра».

Ранее стало известно, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине.

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