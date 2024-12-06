Орбан констатировал усиление России и ослабление Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что при установлении новой системы безопасности на континенте после завершения конфликта на Украине необходимо учитывать, что Россия очень усилилась, в то время как Киев и его западные союзники ослабли. Его слова приводит радиостанция Kossuth.

Орбан подчеркнул, что по окончании конфликта Москвы и Киева будет необходимо установить новую систему безопасности в Европе.

«Россия изменилась — очень усилилась, Украина тоже изменилась - очень ослабла. Выяснилось, что Европа в военном отношении чрезвычайно слаба, потому что у нее нет столько средств и оружия, сколько было бы необходимо в случае конфликта с Россией, нет денег на войну, так что все знаки указывают на слабость Европы», — отметил он.

Премьер Венгрии считает, что переговоры по будущей системе безопасности пройдут в течение следующего года или двух.

До этого Орбан заявил, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век будет веком Евразии.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине.