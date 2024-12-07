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На Западе обратили внимание на нежелание соседей Украины ее защищать

FP: Украине грозит напряженное соседство с симпатизирующими РФ странами ЕС

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Yan Dobronosov/Reuters

Украине грозит напряженное соседство с симпатизирующими РФ странами Евросоюза. Об этом пишет Foreign Policy.

Поводом для написания статьи издания стала предполагаемая победа пророссийски настроенного политика Кэлина Джорджеску на выборах в Румынии. Подчеркивается, что после прихода Джорджеску вместе с Венгрией и Словакией в ЕС появилось бы три страны, которые бы отмежевывались от общеевропейского курса на единогласное осуждение специальной военной операции России на Украине.

«Я боюсь, что если [президент США Дональд] Трамп начнет отказываться от Украины и подталкивать ее к уступкам России, ее идеологические союзники, которые также скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины, обретут смелость», — прокомментировал эту ситуацию специалист по международным отношениям из Одесского национального института имени Мечникова Владимир Дубовик.

При этом подчеркивается, что безопасность Украины напрямую связана с готовностью и желанием соседствующих с ней стран ЕС оказывать ей военную поддержку.

До этого министерство обороны Польши сообщило, что системы ПВО в стране не будут защищать Украину.

Ранее в ЕС высказались об отправке войск на Украину.

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