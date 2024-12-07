Постпред РФ в Вене посоветовал западным чиновникам изменить отношение к Украине

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале призвал западных чиновников реалистично оценивать перспективы мирных переговоров по украинскому конфликту.

«Некоторые западные чиновники делают довольно странные заявления относительно мирных переговоров по Украине «с позиции силы». Они, видимо, не ориентируются в современных реалиях <...> Им нужно вернуться к более реалистичным оценкам», — отметил Ульянов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности организации новой «Ялтинской конференции», которая могла бы установить новую геополитическую реальность по итогам специальной военной операции.

По его словам, он рассматривает концепцию «Ялты 2.0» исключительно в контексте необходимости натиска на Вашингтон для разработки дипломатических решений, которые позволят зафиксировать новую геополитическую обстановку после завершения специальной военной операции.

Ранее Рябков заявил, что Трамп посылает противоречивые сигналы.