Захарова призвала главу МИД Норвегии после слов о победе Киева озаботиться его «спасением»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде обеспечить победу Украины в конфликте с Россией в своем Telegram-канале посоветовала Западу сконцентрироваться на «спасении» Киева.

Для этой цели дипломат призвала страны НАТО прекратить поставлять оружие ВСУ и не допустить снижения возраста мобилизации граждан Украины.

«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — написала Захарова

6 декабря Эспен Барт Эйде раскритиковал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности), в котором тот заявил о бесполезности организации, и призвал страны Запада обеспечить победу Украины в конфликте. В своей речи норвежский министр обвинил РФ в нарушении «принципов Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН», которые в том числе предполагают уважением территориальной целостности других государства.

После этого Захарова поинтересовалась, «где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие НАТОвцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году». На свой вопрос правительству Норвегии дипломат предложила три возможных ответа: «Забыли», «Не знаем» и «Там же, где и Устав ООН, — в забвении».

Ранее вопрос к норвежскому министру возник у сенатора Пушкова.