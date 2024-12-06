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Пушков задал один вопрос главе МИД Норвегии, захотевшему добиться победы Украины

Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии, за счет чего он хочет победы Киева

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который призвал обеспечить победу Киева в конфликте, каким образом он хочет добиться результата на фоне неудач Украины. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, существуют люди, «патологически не способные воспринимать не устраивающую их реальность», к которым относится в том числе глава внешнеполитического ведомства Норвегии.

«Украина должна выиграть и выиграет эту войну», — твердит он на сессии глав МИД ОБСЕ на Мальте. Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда всем очевидно, что войну она проигрывает? И что соотношение сил явно не в ее пользу. Но так далеко мысль министра не идет», — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что подобными некомпетентными политиками, которые привыкли мыслить лозунгами, «полна Европа». Он предложил вживлять им искусственный интеллект, «раз своего не хватает». С этим вопросом политик призвал обратиться к Илону Маску.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде раскритиковал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ и призвал страны Запада обеспечить победу Украины в конфликте. По его словам, «никто никого не обманет», и Запад «прекрасно знает», что происходит. Он обвинил Россию в том, что она якобы не уважает целостность других государств.

Ранее в России объяснили «девичьими фантазиями» желание Бербок отправить войска на Украину.

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