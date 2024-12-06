Прокуратура ЕС сорвала суд по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

Прокуратура Евросоюза сорвала судебные слушания по обвинению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил инициатор иска бельгийский активист Фредерик Бальдан.

По его словам, прокуратура ЕС подала в судебные инстанции Льежа, где слушается дело, запрос о наличии у фон дер Ляйен иммунитета от преследования.

«Она держала данное обращение в секрете даже от судьи, чтобы сорвать заседание и заставить его отложить», — пояснил Бальдан.

Урсулу Фон дер Ляйен обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Решение было принято ею после sms-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

1 апреля 2024 года сообщалось, что уголовное расследование ведущих европейских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Согласно юридическим документам, правоохранительные органы проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

Ранее сообщалось, что газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию по делу о нарушениях при закупке антиковидной вакцины у Pfizer.