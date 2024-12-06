Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура ЕС сорвала суд по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

Бальдан: прокуратура ЕС сорвала суд по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

close
Johanna Geron/Reuters

Прокуратура Евросоюза сорвала судебные слушания по обвинению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил инициатор иска бельгийский активист Фредерик Бальдан.

По его словам, прокуратура ЕС подала в судебные инстанции Льежа, где слушается дело, запрос о наличии у фон дер Ляйен иммунитета от преследования.

«Она держала данное обращение в секрете даже от судьи, чтобы сорвать заседание и заставить его отложить», — пояснил Бальдан.

Урсулу Фон дер Ляйен обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Решение было принято ею после sms-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

1 апреля 2024 года сообщалось, что уголовное расследование ведущих европейских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Согласно юридическим документам, правоохранительные органы проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

Ранее сообщалось, что газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию по делу о нарушениях при закупке антиковидной вакцины у Pfizer.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами