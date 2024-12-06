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Экономист предрек повышение цен на мандарины в России из-за ситуации с Абхазией

Экономист Дудчак: в России увеличатся цены на мандарины из-за спора с Абхазией

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Wikimedia Commons

Продуктовые розничные сети и оптовики могут повысить цены на мандарины, воспользовавшись возникающими напряженностями в отношениях с Абхазией. Об этом заявил экономист Александр Дудчак в интервью «Ридусу».

По его словам, продуктовые ретейлеры и оптовые поставщики фруктов могут использовать сложности с Абхазией как предлог для искусственного повышения цен. Дудчак также выразил уверенность, что представители Абхазии смогут найти компромиссное решение с российскими партнерами касательно вопроса о мандаринах.

6 декабря издание «Республика» в Telegram-канале сообщило, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии, чтобы получить возможность вернуться к власти. Как утверждает в публикации издания, среди санкционных мер якобы могут обсуждаться запрет на экспорт абхазских цитрусовых, прекращение потока электроэнергии из России в Абхазию, а также приостановка финансирования «по всем статьям».

Позже Россельхознадзор опроверг эту информацию.

Ранее в Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу.

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