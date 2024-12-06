Стремление европейских государств уклониться от своих же санкций против России превратилось в общеевропейский вид спорта. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Карательные меры наносят наибольший вред европейской экономике, а уклонение от них стало общеевропейским видом спорта», — подчеркнул он.

По словам Сийярто стратегия Запада против России не показала результатов, а поставки вооружений Киеву и дополнительные введения санкций против РФ не способствуют приближению мира.

До этого глава МИД Венгрии заявлял, что цель избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине реальна.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что страны НАТО признают, что переговоры по завершению вооруженного конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время.

Ранее Сийярто рассказал о решении НАТО по Украине.