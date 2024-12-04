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Сийярто рассказал о решении НАТО по Украине

Сийярто: страны НАТО не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс

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Global Look Press

Главы МИД стран НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Вчера было предложение главам МИД (стран НАТО - ред.) инициировать приглашение Украины в альянс... Скоро выяснилось, что по этому вопросу нет единогласия», — заявил он.

По словам Сийярто, вступление украинской стороны в альянс означало бы конфликт НАТО и России. Он добавил, что данной угрозы удалось избежать, поскольку Украину не пригласили в альянс. Свое решение министр обосновал 10 статье Договора о НАТО, где идет речь о том, что в объединение можно пригласить те страны Европы, которые могли бы сделать свой вклад в безопасность союзников, однако «в случае Украины это очевидно не так».

До этого сообщалось, что план по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.

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