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Канада отправит на Украину запрещенное в стране оружие

National Post: Канада отправит на Украину запрещенное правительством оружие

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Global Look Press

В Канаде правительство расширило список запрещенного в стране огнестрельного оружия штурмового типа и планирует отправить часть его на Украину. Об этом сообщает канадская газета National Post.

С соответствующим заявлением выступил министр общественной безопасности Доминик Леблан. По его словам, в запретный список попадут еще 324 «уникальные марки и модели» того, что он назвал «оружием штурмового типа». Общее количество стволов составляет около 14 500 единиц.

При этом приказ об амнистии, защищающий от судебного преследования владельцев запрещенного оружия, будет действовать в Канаде до октября 2025 года, то есть до следующих парламентских выборов.

21 ноября сообщалось, что Канада одобрила поставку противопехотных мин на Украину, несмотря на принятую в Оттаве конвенцию по их запрету. На это обстоятельство обратил внимание посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Ранее сообщалось, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS.

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