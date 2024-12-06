Целью политики президента Украины Владимира Зеленского является «утилизация» граждан своей страны. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру».

По его словам, власти Украины рассматривают возможность снижения минимального возраста для мобилизации мужчин до 18 лет, обсуждают мобилизацию женщин определенных специальностей и вводят ограничения на выезд детей за границу. Все это сопрягается с «ключевой целью нелегитимного Зеленского – утилизировать как можно больше граждан собственной страны», подчеркнул Медведчук.

По его мнению, за пять с половиной лет президентства Зеленского в стране были созданы невыносимые условия для украинцев. После того, как украинский лидер узурпировал власть, киевский режим стал цинично относиться к людям. Так, на Украине происходит дискриминация по языковому и религиозному признакам, фабрикация уголовных дел против оппозиционных политиков, священнослужителей и журналистов. На фоне ужесточения мобилизации сотрудники военкоматов «отлавливают людей на улицах» для насильной отправки на фронт, пишет политик.

Медведчук также представил свою оценку демографической ситуации в стране. Так, в 2019 году результаты электронной переписи показали, что на Украине проживают 37,3 млн человек (без учета неподконтрольных территорий). Однако по состоянию на октябрь 2024 года численность населения сократилась до 18,7 млн человек, отметил он.

29 ноября Медведчук заявил, что украинцы массово бегут на территории, вошедшие в состав России. Политик уточнил, что после государственного переворота на Украине начался процесс, который на сегодняшний день можно назвать «воссоединением украинского народа с Россией».

Ранее Зеленскому предрекли возмездие со стороны украинцев.