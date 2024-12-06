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Россия подготовила экипажи комплексов «Искандер» из белорусских военных

Шойгу: Россия подготовила белорусские экипажи комплексов «Искандер»

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Виталий Невар/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в эфире Первого канала, что Россия подготовила экипажи оперативно-тактических комплексов «Искандер» из числа белорусских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, между Россией и Белоруссией «было подписано все», что касается применения ядерного оружия. Он добавил, что все находится под единым командованием и руководством.

«Другое дело, что за это время, естественно, прошли обучение два русских экипажа — я имею в виду самолеты. Ну и конечно, [прошли обучение] те, кто представляет белорусскую сторону — экипажи [комплексов] «Искандер», — сказал Шойгу.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в республике новейшее вооружение России, включая систему «Орешник», могла бы российская сторона. Лукашенко отметил, что в республике «есть места», где можно разместить подобное вооружение.

Ранее Путин заявил, что РФ может разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

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