Президент Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по сектору Газу

Президент Израиля Ицхак Герцог попросил американского предпринимателя Илона Маска повлиять на включение зашедших в тупик переговоров об освобождении заложников в секторе Газа в повестку администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, разговор между Герцогом и Маском состоялся на этой неделе. Отмечается, что данная беседа стала частью усилий израильского главы по оказанию давления на все возможные стороны в отношении этого вопроса.

В конце ноября Герцог заявил, что Израиль после соглашения о перемирии в Ливане должен воспользоваться возможностью и срочно приступить к жестким действиям для освобождения находящихся в секторе Газа заложников. Герцог назвал правильным и важным принятое решение о прекращении огня в Ливане. Он отметил, что соглашение должно гарантировать полную безопасность всем проживающим в северных районах страны израильтянам.

Ранее Маск обвинил Демократическую партию в антисемитизме.