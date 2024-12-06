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Президент Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по сектору Газу

FT: глава Израиля Герцог попросил Маска повлиять на переговоры по сектору Газа

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог попросил американского предпринимателя Илона Маска повлиять на включение зашедших в тупик переговоров об освобождении заложников в секторе Газа в повестку администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, разговор между Герцогом и Маском состоялся на этой неделе. Отмечается, что данная беседа стала частью усилий израильского главы по оказанию давления на все возможные стороны в отношении этого вопроса.

В конце ноября Герцог заявил, что Израиль после соглашения о перемирии в Ливане должен воспользоваться возможностью и срочно приступить к жестким действиям для освобождения находящихся в секторе Газа заложников. Герцог назвал правильным и важным принятое решение о прекращении огня в Ливане. Он отметил, что соглашение должно гарантировать полную безопасность всем проживающим в северных районах страны израильтянам.

Ранее Маск обвинил Демократическую партию в антисемитизме.

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