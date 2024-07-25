Маск обвинил Демократическую партию в антисемитизме

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США проявляет открытый антисемитизм, комментируя выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе. Об этом он высказался в социальной сети X.

Маск выразил свое мнение в ответ на комментарий конгрессвумен Александры Окасио-Кортес. Она написала, что Нетаньяху «потерял многих», из-за чего лишь часть членов конгресса присутствовала на его выступлении.

«Демократическая партия стала явно антисемитской», — написал Маск.

Около половины членов обеих палат конгресса США от Демократической партии не пришли на выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, об этом сообщает американский новостной портал Axios.

Всего речь Нетаньяху на совместном заседании сената и палаты представителей слушали 28 сенаторов и 100 конгрессменов, представляющих Демпартию. Из этого следует, что заседание бойкотировал каждый второй парламентарий-демократ.

Также в Вашингтоне полиция распылила перцовый газ против участников акции протеста, которые собрались вблизи здания конгресса США на Капитолийском холме, где должен был выступить глава правительства Израиля.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.