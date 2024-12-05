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В Госдуме назвали слабостью решение Зеленского о санкциях против властей Грузии

Слуцкий: решение Зеленского о санкциях против властей Грузии вызвано слабостью

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Petrov Sergey/Global Look Press

Решение украинского лидера Владимира Зеленского о санкциях против властей Грузии вызвано слабостью и досадой. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Решение Зеленского – от слабости и досады. Грузины не намерены сдавать страну под второй антироссийский фронт и отправлять граждан в топку гегемонистской прокси-войны», — заявил он.

По словам Слуцкого, президент Украины «спал и видел грузинские гастроли украинского майдана по сценарию вашингтонских кукловодов». Политик отметил, что грузинские власти научены на чужих геополитических ошибках и не пойдут за чужими интересами против собственного населения. Глава комитета подчеркнул, что протесты в Грузии были «разогреты» Западом.

5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее политолог назвал символическими санкции Украины против Грузии.

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