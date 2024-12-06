В МИД раскрыли, как Россия может уладить противоречия с Западом

Россия выступает за возможность уладить все противоречия с Западом путем прямых переговоров. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все противоречия мы считаем возможным и предпочтительным уладить путем честных переговоров на основе баланса интересов. Мы к этому готовы», — отметил дипломат.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что противоположная сторона должна «унять свои неуемные амбиции». Кроме того, считает Рябков, коллективному Западу необходимо смириться с тем, что «Россия никуда не денется», и интересы страны придется учитывать.

Также Рябков указал, что Россия открыта к честному диалогу с США. Однако неизвестно, используют ли избранный президент США Дональд Трамп и его администрация этот шанс.

4 декабря в интервью американскому телеканалу CNN Рябков отметил, что Россия ожидает начала работы новой администрации США и будет готова к любым контактам, если Вашингтон проявит соответствующее желание.

Кроме того, дипломат указал, что Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить перерастания кризиса на Украине в более масштабный конфликт. Среди прочего замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва не будет первой провоцировать дальнейшую эскалацию.

Ранее Путин заявил, что Трамп не нуждается в советах.