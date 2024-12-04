В МИД пообещали, что РФ не сделает первый шаг к «точке невозврата» в конфликте на Украине

Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить перерастания кризиса на Украине в более масштабный конфликт и не будет первой провоцировать дальнейшую эскалацию. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Он заявил, что не следует недооценивать вероятность «наихудшего исхода» расширения конфликта. В то же время дипломат подчеркнул, что Москва сделает все возможное, чтобы избежать такого развития событий.

«Мы будем достаточно сильны, чтобы защитить наши интересы, но мы не будем первыми вести к эскалации. Мы не будем теми, кто сделает что-то, что будет означать прохождение точки невозврата», — сказал Рябков.

По его словам, если противники России не признают, что ситуация становится с каждым днем все опасней, то риск роста неуправляемости возрастет.

«Обычно военные <...> понимают, что это [реальные боевые действия] очень отличается от компьютерных игр. В настоящее время те, кто выносит уроки из своего боевого опыта <...>, представляют крайне малочисленное меньшинство на важных постах в Вашингтоне», — указал он.

Также Рябков рассказал, что Россия пока не получала напрямую предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине. По словам Рябкова, Россия будет готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но не готова будет поступиться своими базовыми интересами.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине.