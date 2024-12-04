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В МИД РФ заявили, что Россия ждет новую администрацию США

Рябков: Россия ждет новую администрацию США и готова к контактам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия ожидает начала работы новой администрации США и будет готова к любым контактам, если Вашингтон проявит соответствующее желание. Об этом в интервью CNN заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что страна терпеливо ждет момента, когда новая администрация начнет свою деятельность, и намерена использовать официальные каналы для общения, в зависимости от готовности американской стороны к таким взаимодействиям.

Рябков отметил, что в настоящее время контактов с действующей администрацией не так много и назвал это ошибкой, добавив, что лучше вести диалог, чем избегать общения. Он также сказал, что Россия проанализирует состав следующей команды по вопросам национальной безопасности в США и будет открыта для любых контактов.

Также в интервью Рябков заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить перерастания кризиса на Украине в более масштабный конфликт и не будет первой провоцировать дальнейшую эскалацию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Трамп не нуждается в советах.

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