Путин заявил, что Трамп не нуждается в советах

Российский лидер Владимир Путин назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком, который не нуждается в советах. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Господин Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается», — заявил он.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос о том, будет ли он в переговорах с Трампом обсуждать угрозы в адрес БРИКС за отказ от использования доллара.

До этого эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию. По его словам, Трамп выступает за свободные экономические отношения. Вместе с тем избранный президент США открыто говорит о репрессиях в отношении тех, кто не согласен с этим.

Ранее в МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС.