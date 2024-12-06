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Канада опубликовала новую стратегию по Арктике

МИД Канады: запущена новая стратегия по Арктике на фоне сближения РФ и КНР

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АНО «Чистая Арктика»

Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике с целью укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения России и Китая. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, передает РИА Новости.

«Канада — арктическая держава, и сейчас настал критический момент. Арктика больше не является регионом низкого напряжения, и поэтому сегодня я рада объявить о запуске новой внешнеполитической стратегии Канады в Арктике», — заявила дипломат.

Министр добавила, что якобы растущая зависимость России от Китая из-за конфликта на Украине меняет традиционную политику Москвы.

Жоли пояснила, что у России якобы нет красных линий и интересы страны в Арктике и ее ресурсах «хорошо известны». Но в настоящее время Москва «становится все более зависимой от Пекина», тем самым меняя свою историческую позицию и открывая Арктику для Китая, считает глава МИД Канады.

Жоли также рассказала, что новая стратегия Канады по Арктике заключается в продолжении отстаивания суверенитета страны, включая контроль над Северо-Западным проходом. Кроме того, Канада укрепляет свое военное присутствие в регионе, чтобы защитить Арктику и обеспечить безопасность континента совместно с США. Среди прочего будет увеличиваться сотрудничество страны с арктическими союзниками и НАТО, заключила глава канадского МИД.

До этого заместитель помощника министра обороны США по Арктике и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон заявила, что США намерены увеличить инвестирование в усиление военного присутствия в Арктике. Она подчеркнула, что Россия является «самой острой угрозой в арктическом регионе».

Ранее в США выразили беспокойство присутствием России и Китая в Арктике.

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