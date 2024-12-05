США считают Россию «острой угрозой» в Арктике

США намерены увеличить инвестирование в усиление военного присутствия в Арктике. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по Арктике и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, к этому США побудили «доступность соперников, таяние морского льда и повышение уровня активности в морском пространстве», а также технологические изменения, произошедшие у конкурентов. В частности, Фергюсон отметила важность вложений США в модернизацию архитектуры противоракетной обороны.

«Россия является нашей самой острой угрозой в арктическом регионе», — заключила она.

В конце ноября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО активно внедряется в Балтику и Арктику для расширения боевых, разведывательных и логистических возможностей у Черного моря, чтобы получить выход к Каспию. Он утверждает, что ряд лабораторий США реализует там программы по созданию биооружия избирательного действия.

Ранее Канада и страны Северной Европы решили создать коалицию по безопасности в Арктике.