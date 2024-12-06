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Эрдоган заявил о молчании Асада по теме переговоров с Турцией

Эрдоган: Турция так и не получила от Асада ответа относительно переговоров

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Bassem Tellawi/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что так и не получил от главы Сирии Башара Асада положительного ответа на предложение обсудить имеющиеся проблемы в двустороннем порядке. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган напомнил, что турецкая сторона уже обращалась к Асаду с предложением «встретиться и вместе определить будущее Сирии».

«К сожалению, нам до сих пор не удалось получить положительного ответа от Асада», — сказал президент Турции.

Эрдоган добавил, что надеется на то, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей».

«С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск. Регион в тяжелой ситуации, и эти марши [оппозиции] — не то, что мы бы хотели видеть. Мы искренне такого не хотим», — сказал Эрдоган, комментируя ситуацию в Сирии и противостояние оппозиционных сил и сирийской армии.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование армии Сирии сообщило об отступлении войск из Хамы.

Ранее была названа дата встречи глав МИД Турции, РФ и Ирана по Сирии.

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