В Госдуме прокомментировали возможную отправку немецких войск на Украину

Отправка странами Запада миротворческого контингента на территорию Украины вряд ли может быть приемлема для России. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя проработку такого сценария в Германии.

По словам депутата, в настоящее время Запад рассматривает разные варианты урегулирования ситуации на Украине, в том числе ввод миротворцев.

«Они давно этим занимаются, поставляя в том числе из Германии и других стран людей, специалистов. Для нас это вряд ли может быть приемлемо», — сказал Чепа.

5 декабря глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия рассматривает возможность участия в миротворческой миссии на Украине после прекращения боевых действий. По его словам, немецкие власти сейчас ведут подготовку и прорабатывают сценарии, однако эта работа остается конфиденциальной. Министр подчеркнул, что вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от ряда факторов, включая условия, которые будут выдвинуты сторонами конфликта.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть направлены на Украину для обеспечения мира, но только в случае прекращения огня.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.