Визит Байдена на Украину в прошлом году сопровождался «поездом-призраком»

Визит президента США Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года сопровождался «поездом-призраком» на железных дорогах страны в целях обеспечения безопасности главы государства. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«На случай российских атак всегда готовятся два запасных маршрута. Когда г-н Байден посетил Киев в прошлом году, два одинаковых поезда ходили одновременно по разным маршрутам», — говорится в сообщении издания.

Как отметил заместитель начальника пассажирских перевозок железнодорожной компании Украины «Укрзализныця» Александр Шевченко, пишет NYT, такие меры предприняты были для того, «чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий».

Для перевозки иностранных чиновников Украина перепрофилировала роскошные железнодорожные вагоны, изначально предназначенные для богатых пассажиров, отмечается в материале американского издания.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, который показал главе немецкого правительства беспилотники ВСУ с «умным компонентом».

Ранее Песков прокомментировал визит Шольца в Киев.