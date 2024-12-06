Эксперт назвал главных адресатов интервью Лаврова Карлсону

Интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону — это обращение российской стороны к обществу в США. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что власти Соединенных Штатов скрывают от американцев многие факты, касающиеся позиции Москвы по основным политическим вопросам.

«И многое из того, что говорил Сергей Лавров, для многомиллионной аудитории журналиста станет откровением. При этом для россиян там не прозвучало ничего принципиально нового: российская власть давно донесла до граждан позицию и в части украинского кризиса, и по поводу открытости России для диалога, в том числе с США», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что для России важно иметь возможности для прорыва информационной блокады Запада.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, по его словам, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса.

Ранее в США рассказали, кто в первую очередь должен посмотреть интервью Лаврова Карлсону.