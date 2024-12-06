В США рассказали, кто в первую очередь должен посмотреть интервью Лаврова Карлсону

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону должны посмотреть все, кто действительно хочет понять опасный международный кризис. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

«Для тех, кто серьезно настроен получить информацию о надвигающемся опасном международном кризисе, это важные 80 минут вашего драгоценного времени», — подчеркнул он.

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук заявлял, что интервью Лаврова Карлсону стало элементом переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном.

Эксперт отметил, что публичность является предохранителем от демократов, которые могут обвинить избранного президента США Дональда Трампа в излишней кулуарности во взаимоотношениях с Россией.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, по его словам, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса.

Ранее Лавров поделился мнением о Трампе.