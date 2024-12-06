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Путин заявил о намеренных действиях Запада для обострения ситуации на Украине

Путин: Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, он довел до трагедии

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Западные страны намеренно обостряют напряженность на Украине, именно их действия довели ситуацию до сегодняшней трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА Новости.

«Особую озабоченность вызывает положение дел в европейском регионе, в частности на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность, именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что безответственная политика западных стран на Украине подталкивает мир на грань глобального конфликта.

6 декабря Путин встретился в Минске с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее в Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко.

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