Стало известно, когда стартует сбор вопросов для прямой линии Путина

Сбор вопросов для прямой линии президента РФ Владимира Путина начнется 8 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов», — рассказал Песков.

Вопросы будут собирать с помощью СМС, по телефону, через специальный сайт и соцсети. К их сбору будут привлечены ветераны СВО и нейросети.

До этого Песков заявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря.

В конце ноября Песков заявлял, что журналисты из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию российского лидера. Тогда он отмечал, что Кремль с уважением относится к работающим в России сотрудникам СМИ и пытается помочь им сохранять информационный баланс.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее Песков заявил, что Кремль позднее сообщит имя ведущего прямой линии Путина.