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Стало известно, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине

CBS News: 51% американцев хотят прекратить поставки оружия Украине

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Adrees Latif/Reuters

Более половины опрошенных граждан США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружение и военную помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел телеканал CBS News вместе с исследовательской организацией YouGov.

Опрос проводили с 19 по 22 ноября среди 2232 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата составила 2,3 процентных пункта, отметили исследователи.

На вопрос о том, нужно ли США поставлять оружие и военную помощь Киеву, 51% респондентов ответили отрицательно. При этом остальные 49% опрошенных считают, что Украине нужно продолжать отправлять оружие.

Помимо этого, 69% респондентов заявили, что сокращение помощи Украине должно стать одним из приоритетов переходной команды избранного президента США Дональда Трампа. Но остальная треть опрошенных заявили, что не считают ограничение помощи Киеву приоритетом.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что потраченных ЕС средств на Украину недостаточно.

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