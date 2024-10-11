Немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией

Почти половина опрошенных немцев считают, что Украине следует уступить часть территорий ради достижения мира с Россией. Это следует из опроса YouGov, на который ссылается агентство dpa.

Согласно исследованию, 45% граждан Германии считают, что Украина должна уступить территории ради мира с Россией. 39% полагают, что Киев «не должен уступить ни одного сантиметра».

Уточняется, что 22% респондентов считают, что Украине следует отказаться от Крыма. Еще 23% утверждают, что Киеву следует перестать претендовать на все территории, утерянные также после 2022 года.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Отмечается, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на «некоторые обязательства Запада». Речь идет о гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, отмечала газета.

Ранее Зеленский отверг обсуждения о прекращении огня с Россией.