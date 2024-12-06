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Эксперт: переговоры между США и РФ уже в самом разгаре

Политолог Пинчук: переговоры между США и РФ уже идут

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук прокомментировал участившиеся сообщения мировых СМИ о важности переговоров по Украине.

«По моему глубокому убеждению, эти переговоры не то что ожидаются, они вот прямо сейчас и идут. И определенная часть медийной активности или пассивности в некоторых случаях — это как раз некий фон для этих переговоров. И пресловутое вступление Трампа в свои обязанности президента США будет как раз означать не начало этих переговоров, а их некую финализацию», — считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что переговоры куда сложнее, чем кажутся. По его словам, в них вовлечены множество участников.

Политолог также выразил мнение, что интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стало элементом переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном.

Он отметил, что публичность является предохранителем от демократов, которые могут обвинить избранного президента США Дональда Трампа в излишней кулуарности во взаимоотношениях с Россией.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, по его словам, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса.

Ранее в России заявили о необходимости личной встречи Путина и Трампа.

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