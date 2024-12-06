Турция, РФ и Иран проведут встречу по Сирии

Турция, РФ и Иран организуют встречу в Дохе по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

«На полях форума в Дохе в субботу запланирована встреча министров иностранных дел «астанинского формата» с участием глав внешнеполитических ведомств Турции, Российской Федерации и Ирана», — сообщили в Турции.

До этого «Хезболла» пообещала помочь Сирии в борьбе с вооруженными группировками оппозиции.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование армии Сирии сообщило об отступлении войск из Хамы.

Ранее глава МО Сирии назвал отступление армии страны из Хамы «временной тактической мерой».