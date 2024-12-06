Провокации стран Запада и игнорирование обновленной ядерной доктрины России приближают ядерный конфликт. Об этом сообщает Strategic Culture (SC).

Издание отмечает, что западные страны воспринимают сдержанность Москвы в принятии крайних решений как блеф. Однако это легкомыслие, подчеркивает Strategic Culture, может привести к ядерному конфликту, который уже близок.

«Наша цивилизация» продолжает испытывать пределы возможностей России, провокация за провокацией, в основном в политических и пропагандистских целях», — говорится в публикации.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Путин обновил ядерную доктрину России.