В Совфеде высмеяли Бербок после ее ошибки в численности европейцев

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ пыталась раскритиковать позицию главы российского дипведомства Сергея Лаврова по Украине, но при этом почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Бербок неподражаема. <…> Выступая на сессии глав МИД стран ОБСЕ на Мальте, она заявила Лаврову: «Вы можете дурачить самих себя, но вы не можете дурачить 1.3 млрд жителей Европы». Однако таково население Африки (чуть больше, если точнее), но никак не Европы. Возникают сомнения: а закончила ли Бербок среднюю школу? Или вместо этого скакала на батуте?» — написал Пушков.

По его словам, даже на фоне остальных европейских политиков глава МИД Германии выглядит «редким невежеством». Бербок вполне может вступить в конкуренцию с экс-премьером Британии Лиз Трасс, указал сенатор.

В ночь на 5 декабря глава российского дипведомства прибыл на Мальту, где принял участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации. СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря.

Ранее в Норвегии призвали помочь Украине «одержать победу» после выступления Лаврова на ОБСЕ.