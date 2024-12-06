Лидер правящей партии призвал отстранить от власти президента Южной Кореи

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что следует как можно скорее остановить полномочия президента Юн Сок Ёля. Его слова передает южнокорейское агентство «Рёнхап».

«Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Ёля от исполнения обязанностей по защите Республики Корея и ее народа», — сказал Хан Дон Хун на внеочередном заседании руководства партии в Национальном собрании.

Он рассказал, что было подтверждено, что президент поручил командиру контрразведки задержать ключевых политических деятелей страны, обвинив их в принадлежности к «антигосударственным силам».

По его мнению, существует вероятность того, что президент снова предпримет «радикальные» действия, такие как неудачное объявление военного положения, если сохранит президентскую власть.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране из-за «антигосударственных действий оппозиции». Оно было отменено шесть часов спустя после того, как было отклонено 190 законодателями в парламенте.

Ранее прокуратура Южной Кореи запретила выезд из страны бывшему министру обороны.