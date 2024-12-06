В МИД КНР объяснили, что нужно сделать для прекращения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может разрешиться, только когда все крупные державы продемонстрируют позитивную энергию. Об этом заявил официальный представитель МИД Китайской народной республики (КНР) Линь Цзянь в беседе с ТАСС.

В ответ на просьбу агентства прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона, Линь Цзянь порекомендовал проявить позитивную энергию.

«Только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращение огня», — заявил представитель МИД КНР.

До этого Лавров заявил, что российская сторона не считает, что участвовать в разрешении украинского конфликта могут только США и РФ. По словам главы МИД РФ, Москва в отличие от Вашингтона, предпочитает действовать на основе принципа равенства государств, который закреплен в Уставе ООН.

Министр иностранных дел также полагает, что США не желают победы России на Украине, поскольку это может «подорвать господство в мире», которое США называют «миропорядком, основанным на правилах».

Среди прочего министр иностранных дел РФ подчеркнул, что внеблоковый статус Украины является условием для завершения боевых действий.

Ранее Лавров поделился мнением о Трампе.