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В МИД КНР объяснили, что нужно сделать для прекращения конфликта на Украине

МИД КНР: конфликт на Украине закончится, когда страны проявят позитивную энергию

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Конфликт на Украине может разрешиться, только когда все крупные державы продемонстрируют позитивную энергию. Об этом заявил официальный представитель МИД Китайской народной республики (КНР) Линь Цзянь в беседе с ТАСС.

В ответ на просьбу агентства прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона, Линь Цзянь порекомендовал проявить позитивную энергию.

«Только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращение огня», — заявил представитель МИД КНР.

До этого Лавров заявил, что российская сторона не считает, что участвовать в разрешении украинского конфликта могут только США и РФ. По словам главы МИД РФ, Москва в отличие от Вашингтона, предпочитает действовать на основе принципа равенства государств, который закреплен в Уставе ООН.

Министр иностранных дел также полагает, что США не желают победы России на Украине, поскольку это может «подорвать господство в мире», которое США называют «миропорядком, основанным на правилах».

Среди прочего министр иностранных дел РФ подчеркнул, что внеблоковый статус Украины является условием для завершения боевых действий.

Ранее Лавров поделился мнением о Трампе.

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