Лавров: Москва не считает решение кризиса на Украине уделом только РФ и США

Российская сторона не считает, что участвовать в разрешении украинского конфликта могут только США и РФ, заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.

«Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России. <...> Это совершенно не в нашем стиле», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, РФ, в отличие от Штатов, предпочитает действовать на основе принципа равенства государств, который закреплен в Уставе ООН. Дипломат полагает, что Америка не хочет позволить России «победить на Украине», так как это подорвет ее господство в мире, которое США называют «миропорядком, основанным на правилах».

Интервью руководителя МИД РФ Карлсону вышло в публичный доступ ночью 6 декабря. Беседа длится 80 минут. В ходе интервью Лавров рассказал, в частности, о путях разрешения конфликта на Украине.

Министр подчеркнул, что внеблоковый статус страны является условием для завершения боевых действий. Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса, отметил он.

Ранее Лавров рассказал о негласных контактах между США и Россией.