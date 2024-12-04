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В России объяснили «девичьими фантазиями» желание Бербок отправить войска на Украину

Капитан Дандыкин: Бербок готова отправить войска на Украину из-за ненависти к РФ

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Global Look Press

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок угрожает отправить войска на Украину из-за своей ненависти к России. В беседе с NEWS.ru он назвал это «девичьими фантазиями» и подчеркнул, что даже канцлер Олаф Шольц не говорил о таком развитии событий.

«Поживем — увидим, это пока только гипотетически. Все будет зависеть от Зеленского и от России. Даже Шольц о таком не говорил, а если начальник Бербок этого не говорил, значит, у Бербок зашкаливает ненависть именно к русским, это ее девичьи фантазии», — считает эксперт.

Дандыкин также напомнил о «печальном опыте» нахождения немецких солдат на территории Украины во время Великой Отечественной войны и подчеркнул, что в данный момент ни о каком перемирии речи не идет.

До этого Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Ранее захотевший предъявить ультиматум Путину немецкий политик открестился от своих слов.

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