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В Абхазии заявили об отсутствии средств на зарплаты силовикам и бюджетникам

Глава минфина Делба: у Абхазии нет денег на зарплаты бюджетникам и силовикам

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Министерство Финансов Республики Абхазия

Глава министерства финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет средств на выплату заработной платы бюджетникам, в том числе работникам силовых структур. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам министра, все средства государственного бюджета направляются на оплату перетока электричества из России.

«Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», — сказал Делба.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании с участием членов правительства, силовиков и энергетиков заявил, что ситуация с энергетикой в Абхазии чрезвычайная.

Ранее минфин Абхазии заявил, что не получит 1,8 млрд рублей финансовой помощи РФ.

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