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Минфин Абхазии заявил, что не получит 1,8 млрд рублей финансовой помощи РФ

Врио министра финансов Абхазии Делба заявил о приостановке РФ помощи республике

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Абхазия не получит 1,8 млрд рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября. С таким заявлением выступил врио министра финансов республики Владимир Делба, слова которого приводит «Sputnik Абхазия».

Глава ведомства уточнил, что не поступают средства на обеспечение финансирования обороноспособности Абхазии, правоохранительной деятельности и приобретение лекарств.

«Полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства», — отметил Делба.

Он добавил, что эти средства правительству нужно будет заместить.

Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявлял, что это произошло из-за невыполнения обязательств перед Москвой. Общий объем доходов госбюджета Абхазии на 2024 год составлял около 15,5 млрд рублей. Финансовая помощь России при этом была запланирована на уровне 5,2 млрд.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Бжании.

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