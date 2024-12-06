Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президенту Киргизии исполнилось 56 лет.

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Жапарова в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией.

Российский лидер отметил, что Москва продолжит активную совместную работу с Бишкеком в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения безопасности в регионе.

Президент России пожелал главе Киргизии здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа.

В ноябре сообщалось, что Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Предстоятель Русской православной церкви праздновал 78-летие.

Ранее Трамп позвонил Путину.