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Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

Путин заявил Жапарову, что в РФ высоко ценят его вклад в упрочение союзничества

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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президенту Киргизии исполнилось 56 лет.

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Жапарова в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией.

Российский лидер отметил, что Москва продолжит активную совместную работу с Бишкеком в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения безопасности в регионе.

Президент России пожелал главе Киргизии здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа.

В ноябре сообщалось, что Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Предстоятель Русской православной церкви праздновал 78-летие.

Ранее Трамп позвонил Путину.

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