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Путин поздравил патриарха Кирилла звонком

Песков: Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с 78-летием

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днем рождения», — сказал он.

Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 78 лет.

В начале ноября пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) сообщила, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» призвал Россию не отгораживаться от остального мира или превращаться в изолированную «крепость», ощетинившуюся пушками, танками, ракетами. По мнению священнослужителя, сегодня не Россия закрывается, ее пытаются огородить другие страны, боящиеся ее, поскольку она является «альтернативой цивилизационного развития».

Ранее Путин предрек сложные 20 лет.

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