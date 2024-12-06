В США надеются, что Южная Корея будет соблюдать демократические нормы

Власти США ожидают, что дальнейшее развитие ситуации в Южной Корее будет происходить в соответствии с демократическими нормами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёлем, его цитирует ТАСС.

Блинкен выразил глубокую обеспокоенность введением военного положения в Южной Корее и призывал к его отмене. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, Блинкен надеется, что в Республике Корея «возобладает демократический процесс».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения, которое через шесть часов отменили. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в ООН обеспокоились ситуацией в Южной Корее.