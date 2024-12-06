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Кедми назвал условие для начала переговоров между Россией и Западом

Кедми: перед началом переговоров между РФ и Западом необходимо установить диалог

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия и Запад должны сначала установить диалог друг с другом, прежде чем переходить к переговорам, считает бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми. Об этом он заявил в интервью болгарскому изданию «Поглед Инфо».

«Переговоры — это следующая стадия. <...> Что такое диалог? <...> Это изложение своих мыслей каждой стороной, то есть готовность выслушать, потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией», — объяснил эксперт.

По мнению Кедми, при переходе к переговорам стороны начинают искать конкретные способы решить проблему, а в настоящее время между РФ и США нет даже диалога, однако они к нему подходят.

5 декабря газета WSJ сообщила, что Киев намерен заявить о готовности к мирным переговорам. Делегация главы офиса президента Украины Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. Республиканцы не выказали интереса к идее членства Украины в НАТО. В то же время лидеры альянса начали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже идет не о поражении РФ, а о намерении дать Киеву более выгодные переговорные позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский осознает невозможность продолжать конфликт.

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