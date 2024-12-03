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В США заявили, что Зеленский осознает невозможность продолжать конфликт

Подполковник Дэвис: Зеленский осознает свою беспомощность в конфликте

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что Киев больше не может продолжать конфликт. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис отметил, что украинский лидер признает, что у него нет возможностей продолжать боевые действия. Единственная альтернатива для Зеленского – «какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем», указал подполковник.

По его словам, Зеленский подсознательно понимает, что у него нет рычагов воздействия на потенциальных мирных переговорах.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает сил для возвращения утраченных территорий военным путем, поэтому необходимо искать дипломатическое решение урегулирования конфликта. В то же время он отметил, что переговоры произойдут только тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции. Это позволит избежать «нового вторжения» России, утверждает он.

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.

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