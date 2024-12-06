Лавров рассказал о неизвестном разговоре с Блинкеном об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону о неизвестном ранее разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном об Украине до начала конфликта. Интервью с главой российского МИД опубликовано на сайте журналиста.

Лавров сообщил, что давно не видел госсекретаря США и что последняя их встреча состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Италии в 2021 году.

«Помощник Блинкена подошел ко мне во время встречи и сказал, что тот хочет поговорить десять минут. Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации», — заявил министр.

По его словам, он сказал Блинкену, что Россия не хочет эскалации, в то время как США хотят нанести ей стратегическое поражение. При этом госсекретарь США заявил ему, что это не стратегическое поражение в глобальном масштабе, а только на Украине.

Лавров выразил надежду, что секретарь американского Государственного департамента «не рассердится» на него за раскрытие этой информации.

В октябре Блинкен сообщал, что присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите, который проходил в Лаосе. По его словам, стороны «выслушали друг друга».

Ранее Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не помог Украине.