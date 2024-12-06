Вооруженные силы Украины (ВСУ) в целях удержания позиций в Часовом Яре задействуют иностранных наемников, среди ликвидированных есть европейские военные. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

«Бойцы ВС РФ в ежедневном режиме, улица за улицей освобождают Часов Яр. <...> В радиоэфире звучит польская речь, а в разгрузках ликвидированных солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки», — сказал он.

Он добавил, что, опираясь на активные оборонительные действия, украинское командование постоянно предпринимает попытки контратак, используя для этого, в том числе, иностранных наемников.

В конце ноября сообщалось, что ВСУ усилили свою группировку на территории Часовоярского огнеупорного завода военными иностранного легиона. Отмечалось, что в его составе немало иностранцев, особенно граждан Грузии.

Ранее в США раскрыли главную проблему ВСУ под Часовым Яром.