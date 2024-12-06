Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Часовом Яре находят документы европейских военных

ВСУ для удержания позиций в Часовом Яре задействуют иностранных наемников

close
Depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в целях удержания позиций в Часовом Яре задействуют иностранных наемников, среди ликвидированных есть европейские военные. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

«Бойцы ВС РФ в ежедневном режиме, улица за улицей освобождают Часов Яр. <...> В радиоэфире звучит польская речь, а в разгрузках ликвидированных солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки», — сказал он.

Он добавил, что, опираясь на активные оборонительные действия, украинское командование постоянно предпринимает попытки контратак, используя для этого, в том числе, иностранных наемников.

В конце ноября сообщалось, что ВСУ усилили свою группировку на территории Часовоярского огнеупорного завода военными иностранного легиона. Отмечалось, что в его составе немало иностранцев, особенно граждан Грузии.

Ранее в США раскрыли главную проблему ВСУ под Часовым Яром.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами