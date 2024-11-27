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Украинские войска усилили группировку в Часовом Яре иностранными наемниками

ТАСС: ВСУ усилили группировку в Часовом Яре иностранным контингентом

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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили свою группировку на территории Часовоярского огнеупорного завода военными иностранного легиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как рассказали собеседники агентства, ряд источников свидетельствует о том, что группировка украинских войск в данном укрепрайоне, который является крупнейшим, усилена интернациональным легионом. Уточняется, что в его составе немало иностранцев, в том числе граждан Грузии.

23 ноября в силовых структурах заявляли, что командование ВСУ решило перебросить элитные части в Часов Яр. Источник ТАСС рассказал, что средства объективного контроля зафиксировали движение резервов украинских войск в Часов Яр. Позже появились данные, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Источник отметил, что сейчас украинское командование пытается заводить «элитников» малыми группами в промзону огнеупорного завода.

20 ноября военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр за несколько недель. Эксперт уточнил, что подобный исход событий будет возможен, когда российские войска возьмут под контроль Часовоярский огнеупорный комбинат.

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре.

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