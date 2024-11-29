Украинские военные не получают пополнения в личном составе на фоне мобилизации на Украине, в частности, такая проблема есть у ВСУ под Часовым Яром. Об этом сообщает американский телеканал PBS со ссылкой на одного из командиров ВСУ.

На вопрос журналиста телеканала, помогает ли мобилизация на Украине в тылу украинской армии, один из командиров ВСУ заявил, что «мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные».

Он отметил, что мобилизация не чувствуется на фронте под Часовым Яром, поскольку власти Украины «не добавляют сюда людей».

До этого в США сообщали, что Украине необходимо как минимум 160 тысяч военнослужащих для стабилизации фронта на фоне наступления армии России. Как отмечается в материале, Пентагон в последние месяцы работы администрации президента США Джо Байдена намерен переводить на Украину из своих запасов оружия на сумму от $500 до $750 млн в месяц.

Ранее в Европе начали думать о подготовке Украины к «любым переговорам».